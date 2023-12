Pogonska goriva precej cenejša

Ljubljana, 5. decembra - Regulirane cene goriv so se opolnoči, potem ko je vlada minuli teden znižala trošarine in marže, znižale. 95-oktanski bencin se je pocenil za 8,7 centa na 1,421 evra, dizelsko gorivo pa za 8,3 centa na 1,461 evra na liter. Tudi kurilno olje, pri katerem se trošarine in marže niso spremenile, se je pocenilo, za 1,3 centa na 1,119 evra na liter.