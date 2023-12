Velika Prešernova nagrajenca - utemeljitvi

Ljubljana, 4. decembra - Prešernovi nagradi za življenjsko delo za leto 2024 prejmeta pesnica in prevajalka Erika Vouk in baletni plesalec, koreograf, režiser, publicist ter pedagog Henrik Neubauer. Kot med drugim piše v utemeljitvi, Vouk za izviren in vpliven pesniški glas. Neubauer pa zaradi številnih zaslug in prizadevanj na številnih področjih umetnosti in kulture.