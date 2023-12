ZEG: Pristop Slovenije k deklaraciji za potrojitev jedrskih zmogljivosti do leta 2050 nespameten

Ljubljana, 4. decembra - V Zvezi ekoloških gibanj Slovenije (ZEG) so kritični do poteze predsednice države Nataše Pirc Musar, ki je na podnebni konferenci ZN v Dubaju izrazila podporo deklaraciji, s katero je več kot 20 držav pozvalo k potrojitvi svetovnih jedrskih energetskih zmogljivosti do leta 2050. "Gre za nespameten pristop," opozarjajo.