V nedeljski nesreči z motornimi sanmi umrl 37-letni moški, otrok hudo poškodovan

Ribnica na Pohorju, 4. decembra - V nesreči z motornimi sanmi, ki se je v nedeljo popoldne zgodila v Hudem Kotu v občini Ribnica na Pohorju, je na kraju nesreče umrl 37-letni moški, otrok, ki je bil z njim na saneh, pa se je hudo poškodoval in so ga odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.