Kriminalisti nad združbo zaradi sumov goljufije in pranja denarja

Murska Sobota, 2. decembra - Kriminalisti in policisti PU Murska Sobota so v četrtek v okviru preiskave opravili 20 hišnih preiskav pri 15 fizičnih osebah in petih pravnih osebah. Med drugih jih sumijo poslovne goljufije, pranja denarja, prometa s prepovedanimi drogami in hudodelskega združevanja. Dve osebi so pridržali, sodnik je zanju odredil pripor.