Izidi smučarskih skokov v Lillehammerju (1)

* Izidi, ženske, Lillehammer: - srednja skakalnica: 1. Yuki Ito (Jap) 244,6 točke (90,5/94 m) 2. Josephine Pagnier (Fra) 242,7 (92/92,5) 3. Alexandria Loutitt (Kan) 241,6 (96/88,5) 4. Eirin Maria Kvandal (Nor) 240,3 (96/92) 5. Anna Odine Stroem (Nor) 229,2 (90,5/88) 6. Marita Kramer (Avt) 229,1 (90/88,5) ... 10. Nika Prevc (Slo) 225,5 (92/86) 13. Nika Križnar (Slo) 216 (87,5/90) 14. Ema Klinec (Slo) 215,4 (87,5/90,5) 26. Ajda Košnjek (Slo) 194,2 (81,5/86) ... - brez finala: Taja Bodlaj, brez tekme: Katra Komar * Svetovni pokal, skupno: 1. Yuki Ito (Jap) 100 2. Josephine Pagnier (Fra) 80 3. Alexandria Loutitt (Kan) 60 4. Eirin Maria Kvandal (Nor) 50 5. Anna Odine Stroem (Nor) 45 6. Marita Kramer (Avt) 40 ... 10. Nika Prevc (Slo) 26 13. Nika Križnar (Slo) 20 14. Ema Klinec (Slo) 18 26. Ajda Košnjek (Slo) 5 ... * Pokal narodov (1/28): 1. Norveška 140 2. Japonska 130 3. Avstrija 86 ... 7. Slovenija 69