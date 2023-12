Predsednica Pirc Musar s prvim paketom odlikovanj za zaslužne na področjih obrambe države, manjšin, glasbe, športa in znanosti

Ljubljana, 1. decembra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v uradnem listu objavila svoj prvi paket odlikovanj. Med prejemniki odlikovanj so tudi Sova, poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan, Smučarska zveza Slovenije in Marcos Tavares ter glasbene skupine Kameleoni, Laibach in Pankrti. Več odlikovanj gre tudi za dosežke v znanosti in na področju manjšin.