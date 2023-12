Na sojenju v zvezi s prevzemom Term Čatež zadnje priče niso povedale veliko

Koper, 1. decembra - Na koprskem okrožnem sodišču so danes zaslišali predvidoma zadnje priče v sojenju Bojanu Petanu, Bogdanu Pušniku, Marku Ignjiću in Matjažu Satlerju zaradi suma zlorabe položaja pri prevzemu Term Čatež s strani DZS. Podobno kot na prejšnjih zaslišanjih se priče večinoma niso spominjale dogodkov izpred petnajstih let.