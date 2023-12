Rusija prijela državljana Italije, osumljenega vojaških sabotaž

Moskva, 1. decembra - V Rusiji so zaradi obtožb sabotaže in terorističnih dejanj na vojaških objektih in železniški progi prijeli moškega, ki ima tako rusko kot italijansko državljanstvo. Očitajo mu, da je deloval po navodilih ukrajinske vojaške obveščevalne službe, med drugim pa povzročil iztirjenje vlaka minuli mesec, so danes sporočile oblasti v Moskvi.