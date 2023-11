Izidi nogometne evropske lige (2)

- skupina A: Freiburg - Olympiakos 5:0 (4:0) Bačka Topola - West Ham 0:1 (0:0) - lestvica: 1. Freiburg 5 4 0 1 17:5 12 2. West Ham 5 4 0 1 8:4 12 3. Olympiakos 5 1 1 3 6:12 4 4. Bačka Topola 5 0 1 4 4:14 1 - skupina B: AEK Atene - Brighton 0:1 (0:0) Marseille - Ajax 4:3 (2:2) - lestvica: 1. Marseille 5 3 2 0 14:9 11 2. Brighton 5 3 1 1 9:5 10 3. AEK Atene 5 1 1 3 5:9 4 4. Ajax 5 0 2 3 7:12 2 - skupina C: Sparta Praga - Betis 1:0 (0:0) Rangers - Aris 1:1 (0:1) - lestvica: 1. Betis 5 3 0 2 7:4 9 2. Rangers 5 2 2 1 5:4 8 3. Sparta Praga 5 2 1 2 6:6 7 4. Aris Limasol 5 1 1 3 6:10 4 - skupina D: Atalanta - Sporting 1:1 (1:0) Sturm Gradec - Rakow 0:1 (0:0) (Jon Gorenc Stanković je igral celo tekmo za Sturm) (Tomi Horvat je igral do 72. minute za Sturm) - lestvica: 1. Atalanta 5 3 2 0 8:4 11 2. Sporting Lizbona 5 2 2 1 7:6 8 3. Sturm Gradec 5 1 1 3 4:6 4 4. Rakow 5 1 1 3 3:6 4 - skupina E: Liverpool - Linz 4:0 (2:0) Toulouse - Union Saint Gilloise 0:0 - lestvica: 1. Liverpool 5 4 0 1 16:5 12 2. Toulouse 5 2 2 1 6:8 8 3. Union St. Gilloise 5 1 2 2 3:7 5 4. Lask Linz 5 1 0 4 5:10 3 - skupina F: Maccabi Haifa - Rennes 0:3 (0:1) Villarreal - Panathinaikos 3:2 (2:0) (Andraž Šporar je igral do 60. minute za Panathinaikos) (Adam Gnezda Čerin je igral do 75. minute za Panathinaikos) (Benjamina Verbiča ni bilo v ekipi Panathinaikosa) - lestvica: 1. Rennes 5 4 0 1 11:3 12 2. Villarreal 4 3 0 1 6:5 9 3. Panathinaikos 5 1 1 3 6:8 4 4. Maccabi Haifa 4 0 1 3 1:8 1 - skupina G: Servette - Roma 1:1 (0:1) Šerif Tiraspol - Slavia Praga 2:3 (1:1) - lestvica: 1. Slavia Praga 5 4 0 1 13:4 12 2. Roma 5 3 1 1 9:4 10 3. Servette 5 1 2 2 4:9 5 4. Šerif Tiraspol 5 0 1 3 5:14 1 - skupina H: Häcken - Bayer Leverkusen 0:2 (0:1) Molde - Qarabag 2:2 (0:1) -lestvica: 1. Bayer Leverkusen 5 5 0 0 14:2 15 2. Qarabag 5 2 1 2 5:8 7 3. Molde 5 2 1 2 11:7 7 4. Häcken 5 0 0 5 2:15 0