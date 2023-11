Jesenice, 30. novembra - Hokejisti Acroni Jesenic so v tekmi alpske lige doma ugnali italijansko Cortino s 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) in ostajajo v boju za vrh lestvice. Ekipa RST Pellet Celje pa je gostovala v Kitzbühlu. Gostitelji so slavili s 6:4 (3:0, 2:2, 1:2).