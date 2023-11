Ljubljana, 30. novembra - Odbojkarice Calcita Volleyja bodo morale na svojo prvo zmago v ligi prvakinj še malo počakati, so pa osvojile prvo točko. V tretjem krogu letošnjega tekmovanja so v Ljubljani izgubile proti nemškemu podprvaku Potsdamu, in sicer tesno, z 2:3 (18, -23, -18, 23, -14).