V upravo Luke Koper Gregor Belič in Gorazd Jamnik

Koper, 30. novembra - Nadzorni svet Luke Koper je za nova člana uprave družbe danes imenoval Gregorja Beliča in Gorazda Jamnika, ki bosta petletni mandat nastopila 1. januarja 2024. V upravi ostajata Nevenka Kržan kot njena predsednica in Vojko Rotar kot delavski direktor, so iz Luke Koper sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze.