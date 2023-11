Kohezijski ministri EU za bolj usmerjeno podporo manj razvitim regijam

Bruselj, 30. novembra - Kohezijska politika mora kot edini cilj ohraniti krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije EU ter zmanjšanje regionalnih razlik, so se na zasedanju v Bruslju strinjali za kohezijo pristojni ministri, med njimi Aleksander Jevšek. Zavzeli so se tudi za bolj ciljno usmerjeno in prilagodljivo podporo za manj razvite regije.