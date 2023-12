Na mednarodnem simpoziju tudi o robotski kirurgiji in novih metodah zdravljenja hrbtenice

Ljubljana, 1. decembra - V Ljubljani se bo danes zaključil dvodnevni mednarodni simpozij največjih strokovnjakov za zdravljenje hrbteničnih bolezni. Na simpoziju so slovenskim zdravnikom in kirurgom predstavili nove tehnike in učinkovitejše pristope pri zdravljenju hrbteničnih bolezni, tudi s pomočjo robotike, so sporočili iz Vertebrološkega združenja Slovenije.