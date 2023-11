Dublin, 30. novembra - V 66. letu starosti je umrl pevec angleško-irske punk skupine The Pogues Shane MacGowan. Glasbenik, ki je najbolj znan po božični uspešnici Fairytale Of New York, je umrl po dolgi in hudi bolezni, je po pisanju tujih tiskovnih agencij na Instagramu sporočila njegova žena Victoria Mary Clarke.