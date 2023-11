Pri srčnem popuščanju pomembno pravočasno odkrivanje, hitra diagnoza in zdravljenje

Ljubljana, 30. novembra - Pri srčnem popuščanju je pomembno pravočasno odkrivanje, hitro diagnosticiranje in redno spremljanje zdravljenja, so se strinjali sodelujoči na okrogli mizi društva za zdravje srca. Poudarili so pomen celostne obravnave različnih vidikov bolnikovega življenja, od blaženja simptomov do podpore pri soočanju z boleznijo in izmenjave informacij.