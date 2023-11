Nujno sporočilo uredništvom - novinarska konferenca po seji vlade

Ljubljana, 30. novembra - Novinarska konferenca po seji vlade, na kateri bodo sodelovali ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda ter minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, bo danes ob 13.50 v malem novinarskem središču vlade na Gregorčičevi 25, so sporočili iz Ukoma.