KSJS: Interventni zakon v zdravstvu naslavlja tudi sistemske ukrepe in znižuje raven pravic zavarovancev

Ljubljana, 30. novembra - Vlada se je pri pripravi predloga zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva znova poslužila nesprejemljive prakse, so prepričani v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja (KSJS). Predlog namreč vsebuje trajne in sistemske posege v zakonodajo s področja zdravstva, hkrati pa znižuje raven pravic zavarovancev, so opozorili.