Člani kriminalne združbe v okolici Krškega gojili velike količine konoplje

Krško, 30. novembra - Kriminalisti in policisti Policijske uprave (PU) Novo mesto so razkrinkali kriminalno združbo štirih srbskih državljanov, ki so v okolici Krškega najeli hišo in v njej gojili velike količine prepovedane konoplje. Za potrebe gojenja droge so kradli tudi elektriko. Za vse štiri je preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Krškem odredil pripor.