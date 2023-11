Pri prevozu migrantov ujeli Ukrajinca

Brežice, 30. novembra - Policisti so v sredo zvečer na območju Slovenske vasi v občini Brežice ustavili avtomobil madžarskih registrskih oznak. V njem je 31-letni Ukrajinec vozil dva Turka in dva Sirca, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Ukrajincu so odvzeli prostost, zasegli avtomobil in ga bodo s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika.