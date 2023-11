Vreme: Oblačno s padavinami

Ljubljana, 30. novembra - Na Zgornjem Gorenjskem in Koroškem bo sprva tudi po nižinah snežilo, drugod bo deževalo. Meja sneženja se bo čez dan od juga postopno dvigala in bo popoldne že nad 1500 metri nad morjem, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo na severu od 2 do 5, v južni Sloveniji pa od 5 do 12 stopinj Celzija.

V petek bo oblačno in deževno, več padavin bo na zahodu. Popoldne bodo padavine v južni Sloveniji prehodno oslabele in ponekod ponehale. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, v južnih krajih od 8 do 14, najvišje dnevne na severu od 5 do 10, drugod ob okrepljenem jugozahodnem vetru od 11 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto zjutraj se bodo padavine znova okrepile in zajele vso Slovenijo. Dopoldne se bo meja sneženja od severa začela spuščati. V soboto popoldne bo dež v notranjosti marsikje prešel v sneg do nižin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem okrepljena burja. V noči na nedeljo bo rahlo sneženje povsod ponehalo. V nedeljo se bo od severozahoda se bo jasnilo. Še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem burja.

Vremenska slika: Nad Biskajskim zalivom se poglablja ciklonsko območje, ki se bo počasi širilo proti zahodnemu in severnemu Sredozemlju. Od jugozahoda bo k nam dotekal postopno toplejši in zelo vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno. Dež bo zajel večino sosednjih pokrajin, le na jugu Avstrije bo sprva snežilo. V petek bo oblačno, deževno in prehodno občutno topleje.

Biovreme: Danes in v petek bo vpliv vremena na počutje obremenilen.