NLB prevzema družbo Summit Leasing

Ljubljana, 30. novembra - NLB je danes sklenila pogodbo za pridobitev 100-odstotnega deleža v družbi SLS Holdco, ki je matična družba Summit Leasing Slovenija in njenih hčerinskih družb iz skladov, ki jih upravljajo podružnice družbe Apollo Global Management in EBRD. "Lizing storitve ustrezno naslavljajo potrebe naših strank," so zapisali v NLB.