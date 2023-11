Kralji po razveljavljenem golu Kopitarja brez zmage proti prestolnikom

Los Angeles, 30. novembra - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so tokrat v prvenstvu NHL na domačem ledu gostili Washington Capitals. Prestolniki so slavili zmago z 2:1. Kopitar je ostal brez točke; čeprav je v zadnji tretjini zadel za izenačenje, so sodniki gol razveljavili zaradi prepovedanega položaja.