Nikola Jokić je vodil branilce naslova do zmage v NBA

New York, 30. novembra - Srbski zvezdnik Nikola Jokić je s trojnim dvojčkom, z 32 točkami, s 15 podajami in z desetimi skoki, vodil Denver Nuggets do zmage v severnoameriški košarkarski ligi NBA nad Houston Rockets s 134:124. Za domačo zmago branilcev naslova je Michael Porter mlajši dodal 30 točk, deset skokov in pet podaj.