Ramos dosegel deset tisoči gol v zgodovini lige prvakov

Ljubljana, 29. novembra - Arsenal in PSV Eindhoven sta si po tekmah drugega dne 5. kroga nogometne lige prvakov zagotovila nastop v osmini finala, v torek pa že Atletico Madrid Jana Oblaka, Lazio, Dortmund in Barcelona. Na tekmi med Sevillo in PSV Eindhovnom (2:3) je Sergio Ramos za poražene domače dosegel deset tisoči gol v zgodovini tekmovanja.