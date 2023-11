Pregled - šport, 29. 11. (sreda)

CELJE - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v devetem krogu skupinskega dela lige prvakov doma izgubili proti poljski Wisli iz Plocka s 25:30 (13:15). Celjska zasedba se bo 7. decembra v gosteh pomerila z Barcelono.

LJUBLJANA - Odbojkarji ACH Volleyja so v drugem krogu lige prvakov zabeležili drugi poraz. Po Itas Trentinu je bil od Ljubljančanov boljša še poljska ekipa Asseco Resovia Rzeszov, ki je v polnem Tivoliju zmagala s 3:0 (21, 23, 21).

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so po polovici skupinskega dela evropskega pokala edina ekipa brez zmage. V devetem nastopu so v Stožicah izgubili proti vodilnemu moštvu skupine A Parizu s 77:93.

LJUBLJANA - Košarkarska zveza Slovenije ima novega generalnega sekretarja, potem ko je poleti to mesto zapustil Rašo Nesterović. Člani izvršnega odbora so štiriletni mandat soglasno podelili Alešu Križnarju, ki je bil na košarkarski zvezi do zdaj poslovni direktor, hkrati pa je opravljal tudi vlogo namestnika generalnega sekretarja.

ÖSTERSUND - Slovenske biatlonke Živa Klemenčič, Polona Klemenčič, Lena Repinc in Anamarija Lampič so na štafetni tekmi 4 x 6 km v Östersundu na Švedskem zasedle deseto mesto. Zmagale so Norvežanke (0+9) pred Švedinjami (+41,6, 1+9) in Nemkami na tretjem mestu (+47,9, 0+4). Slovenke so za Norvežankami zaostale pet minut in 37,1 sekunde (4+7).

BRDO PRI KRANJU - Branilka pokalnega naslova Olimpija, ki je v lanskem finalu premagal Maribor, se bo v osmini finala slovenskega nogometnega pokala 2023/24 pomerila s prvoligašem Koprom, je določil današnji žreb na sedežu Nogometne zveze Slovenije. Povsem prvoligaški par v pokalu je še Maribor - Kalcer Radomlje. Tekme bodo 6. marca 2024.

DALLAS - Slovenski košarkarski zvezdnik lige NBA Luka Dončić je imel v dresu Dallas Mavericks nov blesteč večer. Štiriindvajsetletniku, ki je na teksaškem dvoboju igral s povitim palcem, je le malo zmanjkalo do 59. trojnega dvojčka v karieri. Tako je z 41 točkami ter s po devetimi skoki in podajami popeljal ekipo do zmage s 121:115 nad Houston Rockets.

LJUBLJANA - Arsenal in PSV Eindhoven sta si po tekmah drugega dne 5. kroga nogometne lige prvakov zagotovila nastop v osmini finala, v torek pa že Atletico Madrid Jana Oblaka, Lazio, Dortmund in Barcelona. Na tekmi med Sevillo in PSV Eindhovnom (2:3) je Sergio Ramos za poražene domače dosegel deset tisoči gol v zgodovini tekmovanja.

LOZANA - Mednarodni olimpijski komite je potrdil, da sta Francija in ZDA edina kandidata za zimske olimpijske igre leta 2030 in 2034. Francija kandidira s svojim alpskim delom države za igre 2030, ZDA pa z Utahom in osrednjim mestom te zvezne države, Salt Lake Cityjem, za igre štiri leta pozneje.