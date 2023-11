Delo o gospodarskem vrhu (30. 11.)

Ljubljana, 29. novembra - Miha Jenko v komentarju Slabo uglašeni duet vlade in gospodarstva piše o Vrhu gospodarstva. Sedanja koalicija v poldrugem letu vladanja ni izpolnila pričakovanj gospodarskih krogov, pravi. Ti si od vladajoče politike želijo, da jih posluša in jim omogoči stabilno, predvidljivo in konkurenčno poslovno okolje, hkrati pa olajša birokratske postopke.