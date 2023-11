Aleš Križnar novi generalni sekretar košarkarske zveze

Ljubljana, 29. novembra - Košarkarska zveza Slovenije ima novega generalnega sekretarja, potem ko je poleti to mesto zapustil Rašo Nesterović. Člani izvršnega odbora so štiriletni mandat soglasno podelili Alešu Križnarju, ki je bil na košarkarski zvezi do zdaj poslovni direktor, hkrati pa je opravljal tudi vlogo namestnika generalnega sekretarja.