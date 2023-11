Višje sodišče bo zaslišalo več izvedencev v primeru Žarka Gorenjca

Ljubljana, 29. novembra - Višje sodišče v Ljubljani je danes opravilo javno sejo, na kateri so obravnavali pritožbe tožilstva in obrambe na sodbo, s katero je prvostopenjsko sodišče Žarka Gorenjca obsodilo na 23 let zapora zaradi umora žene. Senat višjega sodišča je odločil, da bodo sami opravili obravnavo in na njej zaslišali več izvedencev, tudi izvedenko iz tujine.