Na Vrhu slovenskega gospodarstva za simfonijo trajnosti in inovativnosti

Brdo pri Kranju, 29. novembra - Predstavniki podjetij so na današnjem Vrhu slovenskega gospodarstva izpostavili potrebo po debirokratizaciji, zagotavljanju sredstev za inovacije, raziskave in razvoj ter podpori zagonskim podjetjem. Na panelu z naslovom Simfonija trajnosti in inovativnosti so poudarili tudi pomen usklajenosti pri razvoju.