Slovenske biatlonke 10. v štafeti 4 x 6 km, zmaga Norvežankam

Östersund, 29. novembra - Slovenske biatlonke Živa Klemenčič, Polona Klemenčič, Lena Repinc in Anamarija Lampič so na štafetni tekmi 4 x 6 km v Östersundu na Švedskem zasedle deseto mesto. Zmagale so Norvežanke (0+9) pred Švedinjami (+41,6, 1+9) in Nemkami na tretjem mestu (+47,9, 0+4). Slovenke so za Norvežankami zaostale pet minut in 37,1 sekunde (4+7).