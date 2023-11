V ZSSS kritični do predloga interventnega zakona v zdravstvu

Ljubljana, 29. novembra - V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so kritični do predloga interventnega zakona v zdravstvu, ki ga je vlada v petek poslala v DZ. Menijo, da ta omejuje pravice delavcev, posega v ustavno zagotovljene pravice zaposlenih in slabša položaj državljanov, ki so na podlagi odločb pristojnega organa v dalj časa trajajočem bolniškem staležu.