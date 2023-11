Slovenija s petimi državami pozvala k odprtju pristopnih pogajanj z BiH

Bruselj, 29. novembra - Slovenija je danes ob robu ministrskega srečanja Nata skupaj s Hrvaško, Italijo, Češko, Grčijo in Slovaško podala skupno izjavo, v kateri so EU pozvali k odprtju pristopnih pogajanj z Bosno in Hercegovino pred koncem leta. Skupina držav v izjavi poudarja, da je širitev EU skupen strateški interes držav članic.