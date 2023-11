Občina Renče-Vogrsko zaključila prenovo vodovodnega omrežja

Renče-Vogrsko, 29. novembra - V Občini Renče-vogrsko so zaključili gradnjo vodovodnega in kanalizacijskega sistema. Zanj so se odločili, ker je hidravlična analiza obstoječega vodovodnega omrežja za posamična področja v občini pokazala neprimerno nizke ali previsoke tlake v vodovodu. Posledično so zaznane velike tlačne izgube in premajhne hitrosti na določenih odsekih.