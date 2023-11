ZN upajo na konec aidsa do konca desetletja

Ženeva, 29. novembra - Združeni narodi so pred svetovnim dnevom boja proti aidsu poudarili, da je možno do leta 2030 doseči konec aidsa, če skupnosti in ustanove, ki se spopadajo s to težavo, dobijo zadostna sredstva. V torek objavljeno poročilo programa Združenih narodov za boj proti hivu in aidsu (UNAIDS) sicer priznava, da svet ni na krivulji za dosego tega cilja.