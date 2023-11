Ivančna Gorica, 29. novembra - V občini Ivančna Gorica so nedavno v uporabo predali prenovljeno regionalno cesto med Zagradcem in Ambrusom. Štirikilometrski odsek sta skupaj prenovili občina Ivančna Gorica in Direkcija RS za infrastrukturo, projekt pa je stal 1,8 milijona evrov, so sporočili iz občine.