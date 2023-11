Japonska vesoljska agencija verjetno tarča kibernetskega napada

Tokio, 29. novembra - Japonska vesoljska agencija Jaxa je bila letos verjetno tarča kibernetskega napada, vendar občutljivi podatki o raketah in satelitih niso bili ogroženi, so danes sporočili iz Tokia. Preiskava incidenta, v kateri poleg agencije sodelujejo policija in podjetja za kibernetsko varnost, poteka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.