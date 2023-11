Komisija za etiko škofovskih konferenc EU kritično o genetskem spreminjanju organizmov in uredbi o snovi človeškega izvora

Bruselj, 29. novembra - Komisija za etiko škofovskih konferenc EU, ki jo vodi ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, se je v torek v Bruslju sestala na prvi seji in se opredelila do nekaterih vprašanj, ki sprožajo etične pomisleke. Člani so bili kritični do genetskega spreminjanja organizmov in uredbe o snovi človeškega izvora. Govorili so tudi o umetni inteligenci.