Naveza Lindič - Krajnc z novo smerjo v Rjavini

Ljubljana, 29. novembra - Slovenska alpinista Luka Lindič in Luka Krajnc (oba Celje-Matica) sta konec avgusta prosto preplezala novo smer v severni steni Rjavine v Julijskih Alpah, so potrdili na Planinski zvezi Slovenije. Smer, dolgo 700 metrov, sta poimenovala Lepotica in zver ter jo ocenila z X, kar je najtežja dolga skalna smer v slovenskih gorah.