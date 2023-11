Revizorji EU: Dokazov o napačno navedenih pogojnih obveznostih s področja reševanja bank ni

Luxembourg, 29. novembra - Evropsko računsko sodišče ni odkrilo dokazov, da so Enotni odbor za reševanje, Evropska komisija in Svet EU v zaključnih računih za lani bistveno napačno navedli pogojne obveznosti, ki izhajajo iz njihovih nalog reševanja bank. Pogojne obveznosti odbora v zvezi s prispevki bank v enotni sklad za reševanje so sicer lani dosegle 1,89 milijarde evrov.