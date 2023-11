Vreme: Pretežno jasno, zjutraj ponekod po nižinah megla

Ljubljana, 29. novembra - Popoldne bo na zahodu oblačnost pričela naraščati, na Štajerskem in v Prekmurju bo zapihal južni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo oblačno s padavinami. Meja sneženja se bo od juga postopno dvigala in bo popoldne med 1500 in 2000 metri nadmorske višine. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo na severu od 1 do 5, v južni Sloveniji pa od 6 do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo oblačno in deževno, več padavin bo na jugu in na zahodu. V noči na soboto se bo meja sneženja od severa pričela spuščati. V soboto bo oblačno z rahlimi padavinami. Po nižinah v notranjosti bo povečini snežilo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.

Vremenska slika: Nad Alpami in severnim Balkanom se je prehodno okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Nad Biskajskim zalivom se začenja poglabljati novo ciklonsko območje, ki se bo počasi širilo proti zahodnemu in severnemu Sredozemlju. Z južnim do jugozahodnim vetrom bo proti večeru pričel k nam dotekati bolj vlažen in nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo oblačnost od zahoda postopno naraščala. V četrtek bo oblačno, dež bo zajel večino sosednjih pokrajin. Na jugu Avstrije bo sprva lahko snežilo.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ugoden. V noči na četrtek se bo obremenitev zaradi vremena krepila in občutilo jo bo veliko ljudi.