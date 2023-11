Dončić z 41 točkami popeljal Dallas do zmage nad Houstonom

Dallas, 29. novembra - Slovenski košarkarski zvezdnik lige NBA Luka Dončić je imel v dresu Dallas Mavericks nov blesteč večer. Štiriindvajsetletniku, ki je na teksaškem dvoboju igral s povitim palcem, je le malo zmanjkalo do 59. trojnega dvojčka v karieri. Tako je z 41 točkami ter s po devetimi skoki in podajami popeljal ekipo do zmage s 121:115 nad Houston Rockets.