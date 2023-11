DZ o migracijah in pomilostitvah na izredni seji

Ljubljana, 28. novembra - Vodje poslanskih skupin so na kolegiju predsednice DZ sklenili, da bo izredna seja, na kateri bodo na zahtevo SDS razpravljali o migracijah in pomilostitvah, 30. novembra. Sprejeli so sklep, naj se razjasnijo okoliščine glasovanja v sredo, ko naj bi po trditvah poslancev Gibanja Svoboda, glasovalne naprave napačno zabeležile rezultat glasovanja.