V Atlanti slovo od nekdanje prve dame ZDA Rosalynn Carter

Atlanta, 28. novembra - Predsednik ZDA Joe Biden in njegovi predhodniki, med njimi 99-letni Jimmy Carter, so se danes v Atlanti na pogrebni slovesnosti poslovili od nekdanje prve dame ZDA Rosalynn Carter, ki je umrla v nedeljo v starosti 96 let. Prišlo je tudi vseh še pet živečih prvih dam ZDA, med njimi Melania Trump.