Na okrogli mizi podpora bolj individualni obravnavi mladoletnih storilcev kaznivih dejanj

Portorož, 28. novembra - Na 15. konferenci kazenskega prava in kriminologije v Portorožu so se predstavniki različnih strok strinjali s smernicami projekta Sveta Evrope za izboljšanje mladoletniškega kazenskopravnega sistema, predvsem o potrebi po individualni obravnavi mladih in specializaciji tistih, ki se z njimi ukvarjajo. Opozorili pa so na splošno pomanjkanje kadrov.