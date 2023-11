Ujete delavce v Indiji po 17 dneh rešili iz predora

New Delhi, 28. novembra - Indijski reševalci so se danes uspeli prebiti do 41 delavcev, ki so bili od 12. novembra ujeti v zasutem predoru pod Himalajo. Vse ponesrečence so enega za drugim skozi manj kot meter široko odprtino uspeli varno potegniti iz predora, je potrdil indijski minister za promet Nitin Gadkari.