Vandali nad ograjo, ki na Pohorju prispeva k zaščiti ogroženih živalskih vrst

Dravograd/Mislinja, 28. novembra - Vandali so se minule dni znesli nad leseno ograjo, ki so jo na delu zahodnega Pohorja postavili v okviru naravovarstvenega projekta Pohorka in ki prispeva tudi k zaščiti ogroženih živalskih vrst. Na vandalizem so opozorili pri RRA Koroška, kjer ocenjujejo, da bi lahko bilo uničenje dela ograje povezano z vožnjami z motornimi sanmi.