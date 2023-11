Snežne razmere v visokogorju

Stara snežna odeja je trda in poledenela, na njej je do okoli 15 centimetrov novega snega, ki je na izpostavljenih legah spihan.

V noči na soboto in v soboto zjutraj je v gorah snežilo. Meja sneženja je bila na nadmorski višini med 800 in 1000 metrov. Zapadlo je od 5 do okoli 20 centimetrov snega, odvisno od nadmorske višine, manj ga je bilo tudi v vzhodnem delu naših gora. Ob okrepljenem jugozahodniku so v visokogorju nastajali zameti. Po sneženju se je razjasnilo, sneg se nižje hitro sesedel in tudi talil. Ledišče je bilo že v nedeljo nad 1700 metrov, do danes se je dvignilo na 2500 metrov nadmorske višine. Tudi v visokogorju se je sneg na prisojnih pobočjih hitreje sesedal, čez dan ojužil in ponoči pomrznil. Sneg v visokogorju je v senčnih legah mehak, na prisojnih pobočjih pa pokrit s skorjo, ki je tudi ponekod drugod nastala zaradi vetra. Precej je zametov, vetru izpostavljene lege so spihane do kopnega. Tam je ponekod poledenelo. Strnjena snežna odeja se večinoma začenja na okoli 1500 metrov, v osojah nekoliko nižje, na prisojah pa tudi nad 1600 metrov. V visokogorju je od 20 do 90 centimetrov snega, več v zahodnih in osrednjih Julijcih kot drugod. Razmere v visokogorju so zimske.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod tudi megleno. Popoldne in zvečer bodo posamezne snežne plohe. Pihal bo šibak do zmeren severozahodnik. Ledišče je na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Jutri, v sredo, bo pretežno jasno in hladneje. Popoldne bo nekaj plitvih kopastih oblakov, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Sprva bo pihal šibak severozahodnik, čez dan se bo krepil jugozahodnik. V četrtek bo oblačno in megleno. Že zjutraj bodo padavine v večjem delu naših gora razen na vzhodu, kjer bodo manjše padavine predvsem popoldne. Pihal bo precej močan jugozahodnik. Meja sneženja bo zjutraj še nizko, pod 500 metrov nadmorske višine, a se bo do poldneva že dvignila nad 1500 metrov, do večera pa lahko tudi nad 2000 metrov. V noči na petek se bo začelo hladiti na severovzhodu, drugod verjetno šele v petek popoldne ali celo zvečer. V petek bo oblačno in megleno s padavinami. Meja sneženja se bo spuščala. Jugozahodnik se bo obračal v severno smer.

Novi sneg ni povečal plazovne nevarnosti, je pa ponekod zakril trda in poledenela mesta. Nastalo je tudi nekaj novih zametov, ki lahko po trdi podlagi hitreje zdrsnejo ob obremenitvi. Glavna nevarnost je trenutno možnost zdrsa. Sneg bo zaradi prehodne ohladitve v sredo ostal suh ali pomrznjen. V četrtek se bo otoplilo. Meja sneženja se bo dvigala, zato bo v sredogorju sprva snežilo, nato deževalo, ves čas pa bo snežilo predvsem nad okoli 2100 metrov. Tam se bo nabiral sneg, ki ga bo jugozahodnik močno spihal, nižje bodo razmere težko določljive. V četrtek in petek se bo nad 2100 metrov povečevala nevarnost plazov, nižje pa ne, saj bo sprva snežilo na kopno podlago, kasneje se bo sneg sesedal in talil, v petek pa bo dež postopno spet prehajal v sneg. Od četrtka dalje se zaradi izrazito slabega in zahtevnega vremena za nekaj dni odsvetuje obisk gora.