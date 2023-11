Ljubljana, 28. novembra - Skupna izjava za javnost ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel in inciative Glas ljudstva po sestanku, bo danes ob 15.30 (in NE ob 16. uri kot so prvotno napovedali v iniciativi) na ministrstvu za zdravje na Štefanovi ulici 5, so sporočili z ministrstva.